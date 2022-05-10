Около 26 тысяч военных и 1170 танков: стало известно о новых потерях РФ на войне в Украине 10.05.2022, 10:33

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Последняя сводка от Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 26000 (+350)

Танки - 1170 (+25)

Боевые бронированные машины - 2808 (+44)

Артиллерийские системы - 519 (+6)

РСЗО - 185 (+0)

Средства ПВО - 87 (+0)

Самолеты - 199 (+0)

Вертолеты - 158 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 1980 (+10)

Корабли/катера - 12 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3)

Специальная техника - 41 (+0)

Крылатые ракеты - 94 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

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