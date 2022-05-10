Подвиг 6-й роты: бойцы ВСУ вышли из окружения, разбили 25 единиц техники врага и спасли Харьков 2 10.05.2022, 10:43

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Этот бой войдет в историю.

Бойцы 6-й роты 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины совершили настоящий подвиг, когда 24 февраля они одержали победу над российскими оккупационными войсками в Старом Салтове Харьковской области. На следующий день, 25 февраля, бойцы пошли на прорыв на Харьков, чтобы спасти свой город от захвата. В неравной битве, когда танки РФ подожгли 3 украинских БТР-4, украинские военные выстояли и нанесли сокрушительный удар по российской колонне. Большинству бойцов удалось прорваться из окружения и выйти к Харькову, где они заняли оборону. Шесть воинов погибли. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что 24 февраля воины ВСУ 6-й роты 92-й механизированной бригады устроили разгром колонны Росгвардии под Старым Салтовом. Украинские подразделения попали в окружение недалеко от границы с Россией. Оккупанты двигались со всех сторон, их было намного больше, чем наших военных. Однако им удалось одержать победу в бою.

"Это бой войдет в историю как подвиг 6-й роты 92-й механизированной бригады: именно эти герои разгромили колонну Росгвардии под Старым Салтовым. 24 февраля ряд подразделений 92-й бригады попали в окружение близ границы с Россией, многочисленные колонны шли со всех сторон, превосходство было подавляющим. В этой тяжелейшей обстановке ключевую роль сыграл высокий уровень боевой подготовки и железная воля украинских воинов", - отметил Бутусов.

Уже на следующий день, 25 февраля, 6-я рота отправилась на прорыв на Харьков для спасения родного города от российской оккупации. Причем они пошли на прорыв по дороге, которая была забита войсками РФ. Колонны врага шли с танками, которые подожгли три единицы украинских БТР-4. Но украинские воины не сдались – они нанесли ракетами Стугна и 30 мм пушками меткие удары по российской колонне. Сокрушили и танковую колонну вражеских войск.

Силы были неравными - колонны сопровождали российские танки, которые своим огнем подожгли 3 наших БТР-4. Однако украинские воины не сдавались в плен и не потеряли решимости бить врага, даже в такой страшной и тяжелой обстановке, под огнем со всех сторон. Наши боевые машины вылетели из-за поворота и увидели целую колонну Росгвардии, забитую российскими росгвардейцами, с полным вооружением, а также с автозаками, дубинками, наручниками и снаряжением для разгона демонстраций. И по приказу командира роты уцелевшие БТР-4 ударили по этому месиву ракетами Стугна и 30 мм пушками, дистанция была минимальной, каждый снаряд шел в цель. Результаты этого разгрома все мы видим. Российские танки подошли к месту боя и еще 2 наших БТР-4, которые расстреляли колонну, были поражены, после того как отстреляли весь боекомплект. В ходе боя украинские пехотинцы спешились и добивали из стрелкового оружия уцелевших росгвардейцев", - добавил журналист.

Погибли шесть украинских героев. Большинство бойцов с техникой прорвались из окружения и вышли к Харькове, где заняли оборону.

"Шесть воинов 6-й роты 92-й бригады пали смертью храбрых в ходе прорыва. Однако большинство бойцов и уцелевшие машины сумели прорваться из окружения, и выйти к Харькову, где они мгновенно развернулись для обороны", - подчеркнул Юрий Бутусов.

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