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Ученые обнаружили новый вид гекконов

  • 10.05.2022, 10:49
Ученые обнаружили новый вид гекконов
иллюстрационное фото

Уникальный вид пресмыкающихся пока обнаружен только на территории Узбекистана.

Новый вид геккона под названием Alsophylax sp. Обнаружен в Ферганской долине сотрудниками лаборатории «Учетов и кадастра» Института зоологии Академии наук Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Известно, что открытие сделали в ходе реализации двух проектов «Создание научной основы для ведения кадастра редких и исчезающих видов животных» и «Сохранение ключевых природных комплексов на территории Ферганской Долины».

Ученые отобрали образцы тканей у редких пресмыкающихся и таким образом открыли миру новый вид.

Несмотря на то, что ранее в регионе проводили многочисленные исследование, новый вид геккона смогли обнаружить только сейчас.

Исследователи связывают это с особенностями животного: данный вид обладает малыми размерами (3−3,5 см), а также является исключительно ночным животным, скрываясь в трещинах и неровностях земли при малейшей опасности.

Известно, что этот вид гекконов общается между собой при помощи акустических сигналов.

По заявлению ученых, данный вид пока не обнаружен нигде в мире, за исключением Узбекистана.

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