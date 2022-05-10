Российские космические корабли не смогут попасть на китайскую орбитальную станцию 5 10.05.2022, 10:54

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Есть проблема.

Российские корабли не смогут попасть на китайскую космическую станцию (ККС, по аналогии с МКС. — Прим. ред.) Tiangong. Об этом заявил во время трансляции запуска грузовика Tianzhou-4 представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан, передает liga.net.

Он уточнил, что в будущем возможны запуски кораблей на станцию с территории других стран, например, с европейского космодрома во Французской Гвиане или из США и Японии, – но не из РФ.

"В случае с Россией есть один фактор. Ее территория находится на очень высокой широте, а для стыковки с нашей станцией есть требование: широта расположения стартовой площадки не должна быть выше 42°", – пояснил Ян.

Спикер CASIC добавил, что Китай "рассматривает девять предложений от 17 стран об экспериментах на станции".

Из-за геополитической ситуации тайконавты не участвуют в проекте Международной космической станции, равно как астронавты – в проекте ККС.

Вчера, 9 мая, Китай запустил очередной грузовой корабль (Tianzhou-4) к станции. Сегодня он состыковался с ней.

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