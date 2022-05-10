Украинские военные уничтожили понтонные переправы оккупантов в Луганской области
- 10.05.2022, 11:11
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Захватчики не смогли перебросить технику и личный состав.
Украинские военные уничтожили понтонные переправы оккупантов в Белогоровке, где враг пытался перебрасывать технику и личный состав.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"В настоящее время остается сложная ситуация, особенно в районе Белогоровки, там, где враг пытался создать прочную переправу и перебрасывать технику и личный состав на нашу сторону. Частично он имел успех, но сейчас все понтонные переправы уничтожены, вся техника так же уничтожена, и остатки личного состава частично уничтожены, частично бежали и уже вплавь переправлялись на другую сторону", - сказал Гайдай.
Он отметил, что также идут тяжелые бои в районе населенных пунктов Золотое-3, Золотое-4 и Екатериновка.
"Тяжело там нашим ребятам, но они держат линию обороны, там нет никаких прорывов. Воеводовка полностью контролируется и Рубежанское направление так же контролируется, успеха враг там не имеет", - подчеркнул Гайдай.