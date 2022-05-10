«Подвал топит, вода стоит на месте и никуда не уходит» 1 10.05.2022, 11:15

Купившие квартиры под Минском белорусы жалуются на проблемы.

В агрогородке Новоселье в марте 2022 года достроили многоэтажку, и собственники жилья приехали принимать квартиры. Но оказалось, что в здании много недочетов: протекающие крыши, проблемы со стяжкой и штукатуркой, сырость в подъездах. Часть исправили, но, по словам жильцов, недочеты остаются до сих пор. Подрядчик заявляет, что проблемы с домом незначительны, а вопросы с озеленением решат до конца июня. Блог «Отражение» разбирался в ситуации.

Дом, о котором идет речь, находится в агрогородке Новоселье по адресу Рождественская, 2 В. Основной застройщик, с которым заключали контракт жильцы, — «УКС Минского района», подрядчик, который вел строительство, — «Металлстройпрофиль». О ситуации рассказал читатель Игорь, который построил там квартиру. По его словам, дом должны были сдать еще в сентябре 2021 года, но сроки затянулись.

— В феврале 2022 года наконец-то пришло долгожданное письмо о приеме квартир, — рассказывает мужчина. — Мы приехали, и удивлению не было предела: дом еще даже до конца не застеклили, в квартирах не было счетчиков газа и еще по мелочи. Нам объяснили, что это только предварительная приемка квартир, а основная будет через месяц.

Тогда же застройщик предложил написать все замечания, которые имеются, чтобы за месяц их устранить. Но собеседник утверждает: приехав снова в марте, он не заметил значительного улучшения. В ответ на претензии жильцов застройщик сослался на пункт договора, согласно которому при наличии замечаний недостатки устраняются в течении срока, согласованного сторонами, уже после принятия дома.

— Квартиру принять пришлось с замечаниями. Они были разные: проблемы со стяжкой, штукатуркой, стены были сильно завалены. У каждого жильца было примерно 30−50 пунктов. Срок на устранение давался месяц, примерно до 12 апреля, — продолжает Игорь. — Для ускорения мы решили написать жалобу в райисполком.

«Многие столкнулись с новой проблемой: подвал топит, вода стоит на месте и никуда не уходит»

14 апреля снова пригласили на приемку, но замечания устранили только на половину, рассказывает собеседник. В распоряжении редакции есть ответ Минского райисполкома на жалобу жильцов дома на действия застройщика. В нем говорится, что несколько заявителей уже приняли жилое помещение «без замечаний». Далее указаны даты, к которым устранят замечания тех собственников, которые на момент подачи жалобы не приняли свои квартиры. Но и к назначенным датам в полном объеме замечания не устранили, утверждает Игорь.

— Сейчас идет сезон дождей, и многие столкнулись с новой проблемой: подвал топит, вода стоит на месте и никуда не уходит. Из-за сырости в некоторых квартирах появилась плесень. Парковку размыло, — перечисляет он. — Там не то, что проехать, пройти страшно. Фасадная плитка в ржавчине, в подъездах сырость после дождей, там же и по плитке и по краске есть вопросы. Но почти все уже смирились и подписали документы, что претензий больше не имеют, и забрали последний ключ.

Рассказывая о состоянии дома, Игорь упоминает и проблемы соседки Ирины: в ее квартире на первом этаже стена периодически становится мокрой, но ни прораб, ни сантехник, ни мастер не могут объяснить, в чем причина. Пока хорошая погода, стена в квартире высохла, но что будет дальше — неизвестно.

Еще один владелец квартиры на улице Рождественской, Павел, рассказывает: сдача жилья переносилась с 30 сентября 2021 года минимум пять раз. Работы по дому не закончены до сих пор.

— Все перенесено на благоприятный период, — поясняет он. — Что касается моей квартиры: были пустоты под штукатуркой, но их устранили. После дождя потекло окно на кухне, но с этим буду разбираться позже сам, так будет быстрее и качественнее. Переделываю все своими силами, хочу скорее переехать.

При этом, продолжает собеседник, часть людей уже заселились в свои квартиры.

— Есть те, у которых все в порядке, кто-то махнул рукой, кто-то просто принимал квартиру без знания, как должно быть, — замечает Павел.

«Пугает, что из пяти окон необходимо делать демонтаж четырех»

Еще один жилец этого дома, Владимир, поясняет, что действительно, ряд квартир были в хорошем состоянии, а вот другие вызывали много вопросов.

— У некоторых жильцов квартиры были без замечаний и недоделок, просто идеал. Но до сих пор у части владельцев не устранены замечания: кто-то просто забрал ключи и все сам переделывает, кто-то въехал, не закончив ремонт, некоторые уже грозятся пойти в суд, — рассказывает он.

На данный момент состояние дома оставляет желать лучшего, продолжает собеседник: внутри дома часть плитки подлежит замене, так как она уже треснула или там простукивается пустота. Нужна замена или ремонт перил.

— Фасад не закончен по всему периметру, не покрашен, у некоторых владельцев отсутствуют отливы на балконах и окнах. Вместо зеленых газонов — грязь из песка и глины, — описывает ситуацию Владимир. — По весне плитка на тротуарах и местами на парковке просто поплыла, а когда шли дожди около 3−4 дней, в подвале дома образовалась лужа местами глубиной 20−40 см.

— Застройщик пообещал выполнить свои обязательства по моей квартире до 31 мая. Если нет, то пойду в суд, — возмущается Владимир.

А вот еще один владелец квартиры Евгений исправлял недочеты самостоятельно.

— Недочеты и косяки в моей квартире были записаны и указаны в акте еще при первой приемке. Часть на данный момент устранили, но не все: основные вопросы у нас с окнами, кривыми стенами, а также откосами на лоджии. Со стенами за два с половиной месяца вопрос решился, а вот с окнами… Пугает, что из пяти окон необходимо делать демонтаж четырех. Два переделали месяц назад (откосы пришлось исправлять самому), а еще два в процессе.

«В доме ничего такого экстраординарного нет»

Получить оперативный комментарий у застройщика — «УКС Минского района» — не удалось. А вот в «Металлстройпрофиль» ситуацию прокомментировали. По словам управляющего компании Александра Щерова, серьезного конфликта между застройщиком и жильцами нет, есть только «рабочие моменты».

— Поскольку дом уже введен в эксплуатацию, мы вместе с заказчиком собираем всех жильцов, они пишут замечания по квартирам, мы их устраняем, и все. Было много мелких замечаний: у кого-то окна не открываются, еще что-то, — рассказывает Щеров. — Они потихоньку устраняются. Думаю, что неразрешенных вопросов на сегодня нет. На благоустройстве есть провалы: плитка, не сделано озеленение. Но эти работы не были сданы: пока шли дожди и стояли морозы, мы ничего не делали. За июнь мы должны это привести в божеское состояние и сдать.

— Жильцы дома жаловались нам в том числе на затопленный подвал и протекающие потолки. К вам обращались с этими вопросами?

— Конечно. Когда были двухнедельные дожди и залило в подвале, выясняли откуда. Нашли какую-то причину — вроде ливневая канализация была засорена, дом же еще не эксплуатировался, а стихия здесь была серьезная. Залило — мы в первый же день откачали воду, теперь такого вопроса нет. И ливни эти стихийные — фотографии [подтеков] были, но это не системный момент. В каком-то месте что-то потекло — люди приехали и устранили. Пока следующей стихии не будет, то точно ничего не будет. Если будет стихия — будем смотреть.

— Но есть гарантия, что в случае дождя подобное не повторится?

— Нет. Потому что вода — такая вещь… На «Пирсе» открылось через два года, залило подвалы и затопило. Но тут не должно такого быть. И на сегодняшний день замечаний по общим местам — подъездам, подвалу — нет. Если они и есть, то точечно по каким-то квартирам, но я бы к ним серьезно не относился, люди по-разному воспринимают какие-то царапины, кривизны небольшие.

Что касается улицы и того, что вокруг дома происходит, — там, конечно, ужас. Мы сдавали его зимой и ничего не могли поделать. Там бы я признал, но в доме ничего такого экстраординарного нет. Что-то подтекло — устранили. Это все было до того, как в квартирах делали отделку, не сильно болезненно. Конечно, неприятно, что это происходит, но есть такие моменты.

— Почему дом сдают, если он еще не до конца готов?

— Есть работы, которые можно переносить на более теплый период. Если мы зимой построили дом, сделали внутри всю отделку, обеспечили подъезды, то какие-то виды работ можно перенести. Фасадные работы, озеленение и благоустройство: плитки, дорожки, — это все делается потом. Такая практика распространена.

— То есть в конце июня у людей должен быть готовый дом, и проблем больше не будет?

— Дом у них есть, еще и территория будет. За июнь мы должны сделать все благоустройство: озеленение, посадить красивые цветочки, сделать разметочку. Причем, думаю, буквально сегодня завезли уже технику. Все сделаем. Если вы через недельку позвоните, может, и вопроса никакого не будет.

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