Пытался двигаться «как раньше»: офицер обратил внимание на «набухшего» Путина на параде
- 10.05.2022, 11:17
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Здоровье российского диктатора под вопросом.
У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина может быть плохое состояние здоровья. Во время парада ко Дню победы 9 мая в Москве российский диктатор изо всех сил старался двигаться "как раньше".
При этом тело Путина выглядело набухшим. На это обратил внимание отставной британский офицер, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании лорд Ричард Даннат, пишет Express.
По словам Данната, такие резкие изменения во внешности Путина стали заметны после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после пандемии COVID-19.
Британский офицер отметил, что Путин на параде двигался не так свободно и легко, как это было раньше.
"Я думаю, мы все заметили, что на самом деле он выглядит довольно набухшим", – отметил Даннат.
Ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что Президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическими заболеваниями. Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди все больше говорят о возможном раке.