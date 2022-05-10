Пытался двигаться «как раньше»: офицер обратил внимание на «набухшего» Путина на параде 10.05.2022, 11:17

3,052

фото: epa

Здоровье российского диктатора под вопросом.

У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина может быть плохое состояние здоровья. Во время парада ко Дню победы 9 мая в Москве российский диктатор изо всех сил старался двигаться "как раньше".

При этом тело Путина выглядело набухшим. На это обратил внимание отставной британский офицер, экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании лорд Ричард Даннат, пишет Express.

По словам Данната, такие резкие изменения во внешности Путина стали заметны после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после пандемии COVID-19.

Британский офицер отметил, что Путин на параде двигался не так свободно и легко, как это было раньше.

"Я думаю, мы все заметили, что на самом деле он выглядит довольно набухшим", – отметил Даннат.

Ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что Президент РФ Владимир Путин может страдать онкологическими заболеваниями. Расследователь утверждает, что очень многие приближенные к российскому диктатору люди все больше говорят о возможном раке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».