Глава МИД Украины: Победой для нас станет освобождение всех захваченных территорий 10.05.2022, 11:44

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Дмитрий Кулеба

Киев надеется на еще большую военную поддержку со стороны союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победой для Украины будет освобождение всех захваченных территорий.

В интервью Financial Times Кулеба сказал, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска.

В первые месяцы войны победой для Украины был бы отвод войск на позиции до 24 февраля, приводит его слова «Новое время».

«Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», — подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что только поражение России в этой войне позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

«Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор», — заявил он.

В то же время Кулеба признал, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Украина хотела бы подойти к этому моменту «с самыми сильными картами».

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