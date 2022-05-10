закрыть
10 мая 2022, вторник, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Украины: Победой для нас станет освобождение всех захваченных территорий

  • 10.05.2022, 11:44
  • 1,276
Глава МИД Украины: Победой для нас станет освобождение всех захваченных территорий
Дмитрий Кулеба

Киев надеется на еще большую военную поддержку со стороны союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победой для Украины будет освобождение всех захваченных территорий.

В интервью Financial Times Кулеба сказал, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска.

В первые месяцы войны победой для Украины был бы отвод войск на позиции до 24 февраля, приводит его слова «Новое время».

«Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», — подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что только поражение России в этой войне позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

«Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор», — заявил он.

В то же время Кулеба признал, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Украина хотела бы подойти к этому моменту «с самыми сильными картами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко