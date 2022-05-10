Глава МИД Украины: Победой для нас станет освобождение всех захваченных территорий
- 10.05.2022, 11:44
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Киев надеется на еще большую военную поддержку со стороны союзников.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победой для Украины будет освобождение всех захваченных территорий.
В интервью Financial Times Кулеба сказал, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска.
В первые месяцы войны победой для Украины был бы отвод войск на позиции до 24 февраля, приводит его слова «Новое время».
«Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», — подчеркнул глава украинского МИД.
Кулеба добавил, что только поражение России в этой войне позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.
«Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор», — заявил он.
В то же время Кулеба признал, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Украина хотела бы подойти к этому моменту «с самыми сильными картами».