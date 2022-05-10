Reuters: США высвобождают рекордный объем нефти из хранилищ 2 10.05.2022, 11:48

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Байден использует стратегические резервы для сдерживания инфляции в стране.

В Штатах заявили о планах высвободить рекордный объем нефти из резервов без консультации с МЭА. Если это произойдет, то многие начнут задавать вопросы о целесообразности существования Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Reuters.

Как уточняет агентство со ссылкой на источник, США объявили о рекордном высвобождении запасов нефти в марте без консультации с партнерами из МЭА). По его словам, это заставило других членов МЭА изо всех сил пытаться провести собственные высвобождения запасов.

Отмечается, что МЭА, объединяющее 31 страну, было создано после скачка цен на нефть в 1973 году для обеспечения бесперебойного снабжения своих членов энергоносителями в случае чрезвычайных ситуаций.

Члены группы обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует стратегические резервы для сдерживания инфляции в стране по политическим причинам, вместо того, чтобы использовать их для защиты стран-потребителей от глобальных перебоев с поставками, пояснили собеседники агентства.

США объявили о планах высвободить из резервов рекордные 180 млн баррелей (1 млн в сутки) 31 марта — за день до того, как члены МЭА должны были встретиться, чтобы обсудить скоординированный выпуск запасов. После встречи с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм МЭА объявило, что договорилось об объемах, не уточнив деталей.

Это уже второй раз за полгода, когда США решили высвободить большой запас нефти без согласования с МЭА, указывает Reuters. В ноябре Вашингтон сообщил, что высвободит 50 млн баррелей, чтобы сдержать рост цен из-за внезапного восстановления спроса пандемии.

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