Список тех, кого могут зачислить в ВУЗы вне конкурса, расширили 3 10.05.2022, 11:56

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Кого коснутся изменения?

В соответствии с новым Кодексом об образовании основные изменения для абитуриентов вступят в силу в 2023 году. Как подчеркивает начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, в нынешнюю приемную кампанию еще действуют старые правила. Однако и их дополнили определенными позициями. Они касаются льгот при поступлении в вузы. Об особенностях вступительной кампании—2022 рассказали «Минск-Новости».

— Расширена категория лиц, которых могут зачислить в учреждения высшего образования без вступительных испытаний. Это самое серьезное облегчение, и оно для выпускников спортивно-педагогических классов школ. Правда, и к ним есть некоторые требования. Отметки в аттестате по профильным предметам должны быть не ниже 8 баллов — по остальным — не меньше 7. При этом необходимо иметь рекомендацию педагогического совета. Такие абитуриенты имеют право поступать на специальности физической культуры и спорта, ‒ рассказал Касперович.

Кроме того, без вступительных экзаменов на условиях целевой подготовки примут абитуриентов, которые выбирают сельскохозяйственные направления. Правда, не на все специальности, а только на те, которые определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Еще одно нововведение коснется как наших, так и граждан Российской Федерации.

— Те, кто сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) в стране-соседке, при поступлении в белорусские вузы на платную форму на востребованные экономикой специальности могут не проходить централизованное тестирование. Для таких абитуриентов установлен лимит: они могут занять не более 20% мест, определенных цифрами приема для платников, — рассказал собеседник.

Расширен список абитуриентов, которых могут зачислить в вузы вне конкурса. В этом случае все же придется сдать вступительные экзамены, но даже если отметки окажутся более низкими, чем у поступающих на общих основаниях, их все равно могут принять у совета первокурсников.

— Речь идет о выпускниках школ, которые прошли обучение в классах военно-патриотической направленности и освоили факультативные программы «Готов Родине служить», «Юный пограничник». Такую льготу им готовы представить при поступлении в учреждения высшего образования Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, а также на военные факультеты других университетов. Но есть условие: надлежащий уровень успешности и наличие рекомендаций, — сказал Касперович.

О том, как пройдет централизованное тестирование в этом году, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк:

— График ЦТ уже опубликован. Экзамены начнутся 14 июня с белорусского языка. Основной этап тестирования завершится 6 июля. Самые массовые предметы ‒ русский язык и математика — будут проходить в два дня. Если кто-то по уважительным причинам не смог пройти ЦТ в основные дни, тот сможет это сделать в резервном, предоставив соответствующий документ. Регистрация на ЦТ в этом случае пройдет со 2 по 7 июля.

По его словам, в этом году принято изменение в интересах абитуриентов: время испытания по математике и физике увеличено на 30 минут.

— В этом году по новой редакции Кодекса об образовании выпускник школы из региона может заключить целевой договор с организацией из Минска. Молодой человек отучится в вузе, а потом останется по распределению в столице минимум на 5 лет. Ранее эта норма работала только для предприятий, находящихся в сельской местности, в небольших населенных пунктах,— уточнил Касперович.

В учреждения высшего образования для обучения за счет бюджета планируют принять 27,7 тыс. детей, на платную форму — 25,8 тыс.

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