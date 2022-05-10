«Когда увидел пехоту врага, начал по ним работать»: история киборга из батальона Калиновского 1 10.05.2022, 12:06

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Под Ворзелем белорус с товарищами оказался в 60 метрах от российской техники.

Этого бойца зовут Алексей, позывной «Психолог». Вместо левой ноги у парня теперь протез — последствия прилета танкового снаряда. Его историю опубликовал батальон Калиновского.

В Украине парень оказался в начале 2015 года.

«Приехал сюда для того, чтобы попасть на службу в полк «Азов». После прохождения друхнедельного курса молодого бойца я остался там со своими друзьями-белорусами работать инструкторами. Мы периодически ездили на войну», — рассказывает Алексей.

Так продолжалось около 1,5—2 лет. После парень закончил военную карьеру, вернулся к обычной гражданской жизни. Он женат.

Но когда началась война, в первый же день Алексей поехал на базу при «Азове».

«Первые дни защищали аэропорт в Василькове совместно с другими вооруженными силами. Находились там пару дней, ждали, что будет большая высадка десанта. После оттуда мы поехали в направлении Гостомеля, находились там, ждали массированной атаки, но она не происходила», — вспоминает боец.

Серьезный бой их ждал под Ворзелем. Калиновец с товарищами оказался в 60 метрах от российской техники.

«Мы тогда не знали, что они начали масштабное наступление на Ирпень, Бучу и что наши силы отходят от дороги, по которой должна была идти вражеская техника. Проехало много единиц, наши ребята по ним ударили. Я когда увидел пехоту, начал по ним работать. Уничтожил первых объектов [военных], которые из машины вылезли. Потом сместился, чтобы по мне огонь не открыли, и побежал за своим пулеметчиком».

Позже бойцы направились в отельный комплекс «Сан-Марино», чтобы доложить обстановку. Командир принял решение о круговой обороне, так как калиновцы оказались в окружении.

«Как только заняли оборонительные позиции, по дому прилетел первый снаряд из танка, ранив часть наших ребят. Я оказывал первую помощь. И когда раненых начали выносить на улицу, так как дом стал опасен, он начал разрушаться, гореть, прилетел второй снаряд танка, из-за которого я был ранен.

Меня ударило осколками в бронеплиту, оторвало ногу — она висела на клочке кожи и сухожилия. Я упал и понимал, что не могу встать. Рядом кричали ребята, что им ноги посекло», — описывает те события Алексей.

У него с собой был турникет. С помощью одной руки (так как левую перебило осколками), он наложил турникет, затянул и начал ползти в безопасное место, так как ожидал, что будут еще прилеты в здание. После до места эвакуации его дотянул товарищ из 80-й бригады.

«Меня отвезли в 7-ю городскую больницу Киева, сделали полную ампутацию. После перевели в другую больницу, где я приходил в себя — мне делали переливание плазмы, крови.

Месяц я находился по разным больницам, меня перевозили из области в область. После начал проходить реабилитацию. Подготовили ногу к протезированию — развили связки, мышечную силу».

Пока Алексей ходит на протезе с помощью костылей. Он очень спокойно рассуждает о своем месте на войне.

«Для любого белоруса шанс проявить себя на войне в Украине — это шанс приблизиться к той свободе, которую Беларусь давно потеряла. Шанс помочь свободной стране, с которой нас объединяет история. Это момент почувствовать себя свободным, если это война за дело справедливое», — говорит боец.

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