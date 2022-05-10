Машиностроительная отрасль в Беларуси на грани катастрофы 9 10.05.2022, 12:10

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Полетят головы чиновников и директоров?

Как сообщает Telegram-канал Белорусского объединения рабочих со ссылкой на свои источники, машиностроительные предприятия в январе-апреле 2022 года произвели и сбыли продукции на 15-45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ни одно из крупных машиностроительных предприятий Беларуси за этот период не получило прибыли. Только «Минский завод колесных тягачей» приблизился к самоокупаемости (возможно, это связано с выросшим спросом на запчасти для военной техники).

Прямо пропорционально за отчетный период упали и реальные доходы работников данных предприятий (соотношение роста зарплаты к росту цен). Так реальный доход работников «Белшины» упал в среднем на 12,7%, работников «Могилевлифтмаша» на 14,1%, рабочие МАЗа стали зарабатывать меньше на 11%. Рекордсменами же по потере реальных доходов стали рабочие станкостроительной отрасли. Рабочие «ВиСтана» получают меньше на 18%, а МЗАЛа на 22%.

Улучшение же ситуации с доходами населения пока не предвидится. Рынков сбыта из-за санкций нет, российский рынок белорусской продукцией перенасыщен. А популистские попытки «импортозамещения» комплектующих пока к позитивным результатам не привели.

По предварительным оценкам падение реальных доходов населения будет продолжаться и усиливаться.

Как сообщает источник, все идет к экстренному совещанию на государственном уровне, где страну снова ждут бессмысленные рокировки чиновников и директоров по территории Беларуси.

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