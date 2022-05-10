Украинские воины эффектно разбили колонну врага в Донецкой области прямо на марше 1 10.05.2022, 12:15

5,780

Из 12 единиц техники оккупантов семь были уничтожены.

Воины 54 механизированной бригады в Донецкой области наказали оккупантов за наглость - уничтожили их колонну техники.

Об этом сообщает фонд "Повернись живим" и публикует эффектное видео, передает УНИАН.

"Враг думал, что его колонна пройдет маршем и без сопротивления захватит один из городов Донецкой области, но "что-то пошло не так". Оккупантов "тепло" встретили ВСУ", - говорится в сообщении.

Из 12 единиц техники оккупантов 7 были уничтожены. Вместе с "железом" уничтожено было и большинство пехоты россиян. "А те, кому удалось уцелеть, — разбежались", - рассказывают в фонде.

"Мы же предупреждали вас, оккупанты, что устроим ад, если не уйдете прочь. Что ж, вы так хотели земли этой, так что теперь смешались с ней", - добавили в "Повернись живим".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».