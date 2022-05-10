Что станет решающим поражением Кремля 4 Олег Жданов, «Новое время»

10.05.2022, 12:25

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Олег Жданов

Фото: Главред

Россия хочет открыть «второй фронт»?

Россия стремится максимально закрепиться на тех территориях, которые она сегодня оккупирует, и с каждым днем будет стараться укрепить там свое присутствие, оборону и максимально нарастить плотность войск.

У систем залпового огня Смерч [которые Россия стягивает на север Крыма, ближе к Херсонской области] дальность 120 километров боеприпасами Торнадо. Если они достают до нашего побережья, это очень плохо. Это значит, что они будут обстреливать наши войска. Что касается средств противовоздушной обороны [С-300, которые также стягиваются на север Крыма], это тоже плохо, потому что они будут закрывать этими средствами небо над Херсоном и прилегающими к нему территориями. А это значит, что, когда мы начнем освобождение этих территорий, у нашей авиации будут проблемы с работой в небе в поддержку наших войск.

Очень высокий уровень угрозы для Одессы, но это было прогнозируемо. Одесса сегодня, пожалуй, больше всего беспокоит россиян. Даже больше, чем западные области Украины, где они пытались разрушить инфраструктуру. Почему? Потому что не оставляют попыток открыть второй фронт. Для этого им нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье. Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время.

Но давайте уточню. Я имею в виду высадку десанта не в Одессе — там действительно огромная проблема высадить десант и, скорее всего, это не удастся сделать. Но существует еще Бессарабия, которую россияне пытаются отрезать от материковой Украины, разрушив пути сообщения, а именно мост через Лиман.

Почему такое ожесточенное сражение идет за остров Змеиный? Они хотят использовать его в качестве плацдарма для обеспечения действий Черноморской эскадры по высадке десанта. Если на Змеином расположить средства ПВО, то они смогут прикрыть эскадру с воздуха, подойти к Бессарабии и попытаться высадить десант.

Что касается украинского контрнаступления на северо-восток от Харькова, то я положительно оцениваю любое контрнаступление, любое освобождение наших территорий. И именно это направление по численности войск самое слабое, следовательно, у нас там есть все преимущества для того, чтобы имеющимися силами и средствами выйти на государственную границу. А тогда у нас появится направление на юг и вдоль границы, и это пригодится, когда мы будем начинать масштабную контрнаступательную операцию.

Но говорить о том, что нынешнее состояние российских войск даже с дополнительным подкреплением не может помешать выходу украинских войск к границе с Россией, не совсем правильно — это оптимистический прогноз, и я бы сказал, что это прогноз на будущее. Возле Харькова мы можем продвигаться вперед, что и делаем, используя любую возможность, и это очень хорошо, но есть направления, где ситуация почти критическая. Я имею в виду новое направление, которое сейчас формируется (Попасная — Барвенково — Северодонецк). Там значительное преимущество в численности российских войск, и наша задача держать оборону, что мы и стараемся делать. Поэтому говорить, что завтра пойдем в контрнаступление, очень рано — сначала нужно полностью стабилизировать фронт по всем направлениям и выровнять ситуацию.

Попасная имеет огромное значение, так как это продвижение российских войск в направлении Северодонецка и выполнение ими поставленных военных задач. Но мы отошли от Попасной, насколько я понимаю, из соображений того, что там уже нечего защищать — позиции разбиты артиллерией и авиацией противника. Поэтому мы отошли на новый, обустроенный рубеж, который более выгоден для нас, и сделали это заранее, самостоятельно, не под огневым воздействием, не оставляя позиции наспех. Следующий рубеж, который мы будем оборонять, для противника будет как укрепрайон, и мы снова сможем наносить российским войскам огневые поражения. Именно так и ведется маневренная оборона.

Между тем, на Запорожье сейчас примерно такая же ситуация, как на харьковском направлении: они постоянно атаковали (напомню, что это было одно из самых активных направлений по сравнению с криворожским и херсонским), мы нанесли им огневое поражение, они начали перегруппировываться, мы воспользовались случаем и контратакируем их на этом направлении, пока они не оправились от поражения и пока не готовы защищать эти рубежи. И это хорошо, что Генеральный штаб проводит такие контрнаступательные действия, не дожидаясь масштабного контрнаступления, а используя каждую возможность для освобождения наших территорий.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, но подписание самого документа особо не повлияет на поставку оружия. Главное событие произошло в Рамштайне, на конференции 43 стран, когда было согласовано рамочное соглашение или договоренность, кто и что поставляет. Затем, на второй день, был создан координационный штаб по поставке вооружения. Именно это и были главные документы. А подписание законопроекта для того, чтобы он вступил в силу, — это юридическое основание для обоснования поставок, которые уже идут в Украину полным ходом. Также это юридические гарантии для стран-поставщиков того, что они получат компенсацию за эти поставки, деньгами или образцами вооружения. Подписав этот законопроект, США становятся гарантом поставок, и теперь мы можем конкретно обсуждать с ними весь список вооружений, которые нам нужны.

Решающим поражением Кремля станет разгром боеспособной части Вооруженных сил РФ. В принципе мы это делаем с первого дня войны. Сегодня, если опираться на аналитические выводы западных экспертов, в Украине находится 65% боеспособного войска ВС РФ. Если мы разгромим это войско (а ведь еще будут резервы — они будут пытаться восполнять и потери техники, и личные потери), то тогда РФ не будет способна восстановить ту боеспособность, которая у нее была до начала этой военной кампании. Это будет считаться военным поражением.

Сегодня Россия действительно может тратить на войну с Украиной $900 млн в день [по оценке военного аналитика Шона Спунтса]. Эта цифра безумна, она пугает своей величиной, но для РФ это не цена. Путин будет тратить столько, сколько нужно, для него предела нет, по крайней мере, на сегодняшний день. Дело в том, что Россия такую же сумму каждый день получает за энергоносители, которые продает на мировых рынках. Эмбарго на нефть, даже если его примут в шестом пакете санкций, вступит в силу до конца года, поэтому Россия будет продолжать получать эти деньги, а вопрос эмбарго на газ пока вообще не поднимался. И как бы досадно это ни было для нас, западный мир, который нас поддерживает, фактически оплачивает эту войну для РФ.

Олег Жданов, «Новое время»

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