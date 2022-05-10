За сколько продаются квартиры в загородных домах комфорт-класса под Минском 2 10.05.2022, 12:29

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Журналисты нашли метр по $630.

Эти многоэтажки появились в те смутные времена, когда метр в новострое Минска дешевле чем за $1500 не отдавали. Подобную роскошь могли себе позволить далеко не все горожане, поэтому самые прозорливые застройщики начали осваивать ближайший пригород, предлагая при этом людям не стены-панельки, а кое-что поинтереснее: то, за что захотелось бы заплатить деньги. Сегодня, когда столичный метр стал намного приятнее, подобные проекты притихли. Но на вторичке, как всегда, можно найти варианты. Смотрим, что продается в базе сервиса «Дома и квартиры» прямо сейчас, пишет onliner.by.

Озерцо

Четыре километра от МКАД, пять малоэтажных домов и вид на бескрайние поля. Так сегодня выглядит ЖК «Озерцо», начавший расти под Малиновкой в 2016-м. Эти «каркасники» с ходу удивили нас огромными окнами, автономным отоплением и лояльностью застройщика, который был готов возводить стены и прокладывать электрику по запросу дольщиков.

Сегодня в ЖК продается всего четыре квартиры. Все обжитые, обустроенные. О метре по $900, как это было в начале стройки, естественно, речи уже не идет. Но на это и рассчитывать не стоило.

Современную, красивую двушку площадью 64,5 квадратного метра выставили на продажу за 225 600, или $88 500 по курсу (или $1370 в эквиваленте за метр). Дом довольно свежий — 2020 года. Квартира находится на четвертом этаже из пяти (без лифта). Ремонт такой, что можно ничего не переделывать — только наслаждаться.

«Внешние стены выполнены из керамзитобетона, утеплены 15-сантиметровым слоем минеральной ваты. Удачное расположение дома: окна выходят на восток и на запад. Квартира оборудована всей необходимой техникой: холодильник и духовой шкаф Samsung, посудомоечная машина Ariston, варочная поверхность Maunfeld, стиральная машина LG, двухконтурный котел Buderus.

Вся техника и мебель в квартире остается. В окрестностях новостройки прекрасная экология, есть много мест для отдыха и занятий спортом, неподалеку расположено водохранилище с благоустроенным пляжем. Отличное транспортное сообщение с Минском: регулярные маршрутные такси и автобусы. До станции метро„Малиновка“ около 10 минут», — разъясняет все нюансы агентство недвижимости.

Оставшиеся квартиры продают собственники. Это однушки площадью 40 «квадратов», расположенные на максимально противоположных этажах: первом и последнем. В обоих случаях жилье отремонтировано, новому собственнику останется разве что доработать детали.

При этом вариант на первом этаже предлагают приобрести за $60 000 по курсу. «Квартира в спокойном и чистом месте, рядом находятся два небольших магазина и в 3 км ТЦ Diamond. Есть школа и детский сад. Построили больницу. На территории ЖК современная детская игровая площадка, мангал, крытая велопарковка, беседки для вашего отдыха», — вдохновляет собственница.

Однокомнатную квартиру на последнем этаже в соседнем доме готовы отдать за $46 000 в эквиваленте. «Сама квартира с незавершенным ремонтом, что дает возможность для проявления творчества будущих хозяев. Изначально задумывался дизайн интерьера в стиле лофт. В связи с этим потолки остались неотделанными. На них предполагалось выполнить разводку электрики в металлических, черного цвета, тонких трубочках, что придало бы графическое оформление потолку. На кухне и в гостиной некоторые стены должны были быть отделаны кирпичом, окрашенным в белый цвет. В квартире выгорожено спальное место с вместительной гардеробной. В прихожей есть место для организации встроенного шкафа. Также встроенный хозяйственный шкаф предполагался в нише у входа в кухню», — объясняет свои задумки хозяин.

«Новая Слобода»

Перенесемся чуть подальше от Минска — за 15 километров, прямо к Кургану Славы. Здесь, посреди полей и частных домов, в марте 2015-го начал расти многоэтажный жилой комплекс. Цены — слаще не придумаешь: $680—800 в эквиваленте. За минувшие годы ЖК полностью вырос, оформился и манит союзом природы и близостью к станции метро «Уручье». Смотрим, за сколько сегодня собственники готовы расстаться с метрами.

Начнем с тяжелой артиллерии: настоящего двухуровневого пентхауса (да, в проект были заложены и они). Пятикомнатную квартиру без отделки общей площадью чуть более 120 «квадратов» продают за… довольно скромные 193 500, или $75 900. В пересчете на один метр получается $630 в эквиваленте. Шикарно.

Понятно, что ремонт таких площадей потянет аналогичную (а может, и большую сумму), но зато просторы-просторы!

Перекинемся на противоположный вариант и приценимся к однокомнатным квартирам. Увы, но «льготных цен» в этом случае ждать не приходится. Отремонтированное жилье площадью около 40 «квадратов» продают за $42 000—55 900 в эквиваленте. Вполне себе минские цены.

«В квартире автономное отопление и подогрев воды. Установлены „умные“ окна с рекуперацией воздуха. На первом этаже дома имеются колясочная и места хранения велосипедов и лыж. Территория дома огорожена, в самом доме расположена комната консьержа.

Вся мебель и техника остаются. Через забор от дома расположена школа; в 4 минутах ходьбы находится государственный детский сад; в 3 минутах ходьбы от дома находится торговый центр, банк, кафе. Хорошее транспортное сообщение. Автобусная остановка расположена в 3 минутах ходьбы от дома. Маршрутное такси ходит каждые 15—20 минут», — сообщает агентство, занимающееся продажей 37-метровой квартиры на седьмом этаже. Выручить за обустроенные метры хотят 107 000 рублей, или $42 000 по курсу.

«Подсолнух»

Примерно в тот же промежуток времени в Фаниполе появился свой комфортный и симпатичный каркасный дом. Назвали его «Подсолнух», за метр просили в среднем $880. К 2016-му высотка была готова. Сегодня в ней продается две однокомнатные квартиры.

Яркую однушку площадью 43 «квадрата» продают за 122 100 (они же $47 900). «Отличная планировка квартиры позволила кухню расположить в просторном коридоре, сделав из однокомнатной квартиры двухкомнатную с раздельными жилыми комнатами.

В коридоре и на кухне на полу лежит плитка. На полу в жилых комнатах расположен экологичный и безвредный для здоровья ламинат. Везде натяжные потолки. Есть застекленная лоджия с двухкамерными стеклопакетами, где можно обустроить превосходное место отдыха, также там удобно сушить одежду. Преимущества инфраструктуры: квартира находится в благоустроенном районе, в шаговой доступности есть продуктовый магазин, детский сад, школа, строительный магазин, фитнес-клуб, магазин сантехники, магазин хозяйственных товаров и бытовой химии, кафе, аптека, банк, магазин одежды», — ориентирует на местности агентство.

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