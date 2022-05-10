Ученые научились мгновенно получать водород из бананов

Ученые научились мгновенно получать водород из бананов2
- 10.05.2022, 12:35
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Бананы оказались не просто полезным фруктом.
В Европе ученые разработали инновационный метод производства водорода из банановой кожуры.
Об этом сообщает издание H2 View.
Так, исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применили технологию пиролиза с использованием ксеноновой лампы к разным источникам биомассы:
банановой кожуре;
кукурузным початкам;
апельсиновой корке;
кофейным зернам;
скорлупе кокосовых орехов.
Сначала все просушивалось при температуре 105°C в течение 24 часов, а потом измельчалось и просеивались до тонкого порошка. Сообщается, что максимальный выход водорода во время испытаний был из банановой кожицы.
Ученые отмечают, что в процессе фотопиролиза образуются такие ценные конечные продукты как экологически чистый водород и уголь в виде порошка.
Водород можно использовать и как топливо, а биоуголь – для удобрения или производства электродов.