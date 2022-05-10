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Ученые научились мгновенно получать водород из бананов

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  • 10.05.2022, 12:35
  • 1,926
Ученые научились мгновенно получать водород из бананов

Бананы оказались не просто полезным фруктом.

В Европе ученые разработали инновационный метод производства водорода из банановой кожуры.

Об этом сообщает издание H2 View.

Так, исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применили технологию пиролиза с использованием ксеноновой лампы к разным источникам биомассы:

банановой кожуре;

кукурузным початкам;

апельсиновой корке;

кофейным зернам;

скорлупе кокосовых орехов.

Сначала все просушивалось при температуре 105°C в течение 24 часов, а потом измельчалось и просеивались до тонкого порошка. Сообщается, что максимальный выход водорода во время испытаний был из банановой кожицы.

Ученые отмечают, что в процессе фотопиролиза образуются такие ценные конечные продукты как экологически чистый водород и уголь в виде порошка.

Водород можно использовать и как топливо, а биоуголь – для удобрения или производства электродов.

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