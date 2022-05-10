Президент Венгрии ушел с должности 4 10.05.2022, 12:34

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Его сменит первая женщина на этом посту.

Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков. Новым президентом станет Каталина Новак от правящей партии "Фидес", пишет "Гордон".

В 2012 году Адера стал единственным кандидатом на пост главы государства по рекомендации партийного союза Фидес-ХДНП, а затем парламент избрал его президентом республики 262 голосами "за".

Пять лет спустя, в марте 2017 года, он был переизбран со 131 голосом "за".

После завершения президентской каденции Адера его заменит Каталина Новак. Она представительница правящей партии "Фидес", которую также представляет Виктор Орбан.

По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов, отмечает Index. Ее оппонент, кандидат оппозиции Питер Рон получил всего 51 голос. Она станет первой женщиной-президентом Венгрии. Официальная инаугурация Новак состоится 14 мая, пишет Index.

На своей странице в Facebook Новак сообщила, что уже приняла от Адера ключи от резиденции президента.

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