Черный день для Лукашенко 6 Сергей Наумчик

10.05.2022, 12:52

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Сергей Наумчик

Не нужно было лезть в Россию.

Черный день у Лукашенко. Абсолютно ясно, что его истерика против Запада — это реакция на решение лидеров G7 привлечь Путина и его к ответственности за войну в Украине.

То, что сказано об «ответственности», а не о суде в Гааге, не должно обманывать: он помнит, что в отношении его друга Милошевича также говорили об ответственности; более конкретные юридические формулировки вообще не в стилистике подобных коллективных заявлений. Но известно, где закончил Милошевич.

Скорее всего, режим Лукашенко не рухнет раньше, чем рухнет режим Путина. Будем реалистами: произойти это может через длительное время. Но несомненно, что после Украины Путина не ждет ни дворец в Геленджике, ни даже монашеский скит на его любимом Валдае. Ждет его только Международный суд. Лукашенко также не стоит рассчитывать на Рублевку: если в России новая власть будет заинтересована хоть в минимальной политической и экономической нормализации с Западом, Москва отдаст и Путина, и Лукашенко «на раз».

А помнишь, Саша, в день инаугурации (еще первой, в июле 1994), мы, депутаты БНФ, говорили тебе: хоть и нечестным образом выбрался ты президентом, но если уж так получилось - строй независимую Беларусь. Все возможности начать в тот день свою президентскую биографию с чистого листа у тебя были, как и возможности сделать Беларусь не меньше, а то и более состоятельной страной, чем сегодняшние ее соседи из ЕС.

И еще мы тебе говорили (да нет - криком кричали) - не лезь в Россию, потому что плохо будет!

Стенограмму заседания Верховного Совета в день инаугурации в Национальной библиотеке перевели из свободного доступа в спецхран, но, думаю, у тебя она есть. Почитай.

Сергей Наумчик, Telegram

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