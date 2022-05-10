«Забытый солдат, тебя обманули»3
- 10.05.2022, 12:57
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Андрей Макаревич записал песню-предупреждение для военных РФ.
Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, опубликовал в Facebook черно-белый ролик, в котором исполнил а капелла песню о войне.
"Как там, стреляли, солдат?
Известно – стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули..." – поется в песне.