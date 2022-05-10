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«Забытый солдат, тебя обманули»

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  • 10.05.2022, 12:57
  • 4,714
«Забытый солдат, тебя обманули»
андрей макаревич

Андрей Макаревич записал песню-предупреждение для военных РФ.

Фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, опубликовал в Facebook черно-белый ролик, в котором исполнил а капелла песню о войне.

"Как там, стреляли, солдат?

Известно – стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули..." – поется в песне.

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