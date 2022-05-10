закрыть
10 мая 2022, вторник, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый современный танк РФ уничтожили из гранатомета «Карл Густав»

3
  • 10.05.2022, 13:07
  • 5,518
Самый современный танк РФ уничтожили из гранатомета «Карл Густав»

Появились новые подробности.

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными самого современного танка на вооружении российской армии Т-90М «Прорыв».

Как рассказал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, вражеская бронетехника была подбита бойцами терробороны с помощью обыкновенного ручного гранатомета.

«Пафосный танк был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом „Карл Густав“ (Grg m/48)», — рассказал он в описании к обнародованному видео.

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко