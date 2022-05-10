Самый современный танк РФ уничтожили из гранатомета «Карл Густав»3
- 10.05.2022, 13:07
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Появились новые подробности.
В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными самого современного танка на вооружении российской армии Т-90М «Прорыв».
Как рассказал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, вражеская бронетехника была подбита бойцами терробороны с помощью обыкновенного ручного гранатомета.
«Пафосный танк был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом „Карл Густав“ (Grg m/48)», — рассказал он в описании к обнародованному видео.
В боях за Старий Салтів, був знищений пафосний російський танк Т-90М "Прорив". Але фішка в тому, що пафосний танк був знищений бійцями ЗСУ Харківського 227 батальйону 127-ї бригади ТРО гранатометом «Карл Густав» (Carl Gustaf/Granatgevär m/48 (Grg m/48). pic.twitter.com/SULuykULP9— Роман Донік (@donikroman) May 10, 2022