Самый современный танк РФ уничтожили из гранатомета «Карл Густав» 3 10.05.2022, 13:07

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Появились новые подробности.

В соцсетях появилось видео уничтожения украинскими военными самого современного танка на вооружении российской армии Т-90М «Прорыв».

Как рассказал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, вражеская бронетехника была подбита бойцами терробороны с помощью обыкновенного ручного гранатомета.

«Пафосный танк был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом „Карл Густав“ (Grg m/48)», — рассказал он в описании к обнародованному видео.