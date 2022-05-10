Киевляне выбрали новые названия для «белорусских» станций метро 4 10.05.2022, 13:12

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Всего планируется сменить названия пяти станций.

Киевский метрополитен подвел итоги рейтингового голосования за новые названия станций, которые решили переименовать после нападения России на Украину. Всего планируется сменить названия пяти станций.

В ближайшее время будет подготовлен проект решения, который вынесут на заседание Киевского горсовета. Депутаты должны будут утвердить новые названия.

По результатам голосования:

станция «Брестская» станет «Бучанской»,

«Минская» — «Варшавской»,

«Площадь Льва Толстова — «Василия Стуса»,

«Героев Днепра» — «Героев Украины»

«Дружбы народов» — «Ботанической».

Надо отметить, что среди вариантов голосования для «Брестской» и «Минской» станций также был вариант сохранить прежнее название.

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