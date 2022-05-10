«Крокодил» уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ 2 10.05.2022, 13:26

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Российскую военную машину удалось подбить в районе Бобровки.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вертолет Ми-24 российских оккупантов.

Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, российскую военную машину удалось уничтожить в районе Бобровки.

"Долетались "путинские соколы" на Харьковщине. Бойцы 92 бригады поздравили вчера оккупантов с днем победобесия 9 мая, сбив очередной Ми-24 над Бобровкой Харьковской области", - добавил Геращенко.

Ми-24 — ударный вертолет, неофициальное название — "Крокодил".

Стал первым советским (европейским) и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом.

Ориентировочная цена за единицу - $5,5 млн долл.

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