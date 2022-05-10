«Бросил коктейль Молотова в оккупанта - получай биткойны» 10.05.2022, 13:38

Партизаны Херсонщины наращивают сопротивление.

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткойнах.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Партизаны Херсонщины продолжают удивлять", - подписал снимок автор публикации.

Листовка представляет собой инструкцию, как получить биткойны за сожженных оккупантов.

"Подожги орков, покажи фото и получи за это биткоины", - с такого призыва начинается листовка.

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