«Бросил коктейль Молотова в оккупанта - получай биткойны»
- 10.05.2022, 13:38
Партизаны Херсонщины наращивают сопротивление.
Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткойнах.
Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.
"Партизаны Херсонщины продолжают удивлять", - подписал снимок автор публикации.
Листовка представляет собой инструкцию, как получить биткойны за сожженных оккупантов.
"Подожги орков, покажи фото и получи за это биткоины", - с такого призыва начинается листовка.