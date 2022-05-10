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В минской Чижовке вспыхнул сильный пожар

  • 10.05.2022, 13:41
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В минской Чижовке вспыхнул сильный пожар

Загорелась крыша на площади 88 «квадратов».

Поздно вечером 9 мая пылал частный дом в Чижовке. Пострадавших нет, а вот здание серьезно повреждено. Видео в редакцию прислал пользователь Onlíner Павел.

Подробности происшествия сообщает МЧС Минска. О пожаре стало известно в 22:34.

Горела усадьба на ул. Копыльской, 66. Загорелась крыша на площади 88 «квадратов».

Повреждены кровля, перекрытие, стены дома и имущество. Причина пожара устанавливается.

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