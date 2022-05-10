К «телу» Путина допустили загадочного незнакомца 6 Виктор Шлинчак

10.05.2022, 14:01

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Немного конспирологии.

Конспирологическое. Интересно распознать. После официальной церемонии (парада 9 мая – 24 канал) к Путину подошел молодой человек, и они примерно минуту общались, пока переходили на другую локацию.

Человек из близкого окружения, учитывая, как его пропустила к Путину охрана.

Варианты:

личный помощник;

врач;

кто-то из руководства личной охраны (не Рубежный).

Судя по одежде, может быть кем угодно с этих позиций. Есть идеи, как вычислить, кто это? Поскольку его так близко подпускают, может, он – наша надежда?

P.S. Пишут, что один из руководителей кремлевской администрации Дмитрий Ковалев (вроде бы пресс-службы). 36 лет. Играет в хоккей. Возможно, на этом фоне познакомились с Путиным. Но контакт очень близкий. Не просто как с рядовым подчиненным.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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