Лежат на улицах и в домах: оккупанты даже не забрали из Циркунов тела своих военных 2 10.05.2022, 14:06

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Россияне оказались не готовыми к контрнаступлению украинской армии.

В освобожденных от оккупантов Циркунах, что в Харьковской области россияне даже не забрали тела своих солдат. Они гниют на улице и в частных домах.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Олег Синегубов подчеркивает – не стоит возвращаться в населенные пункты, которые Вооруженные Силы Украины только что освободили. Россияне перед бегством минируют буквально все: от жилых домов – до детских садов, школ, административных зданий и даже обычных дорог.

К примеру, только вчера, 9 мая, две женщины подорвались на растяжках в собственном дворе.

«Мы еще раз подчеркиваем. Если даже появилась информация в СМИ или сообщение от Генерального штаба об освобождении того или иного населенного пункта, это не значит, что сразу нужно приезжать. Не делайте этого. Это очень опасно», – отметил Олег Синегубов.

По его словам, враг еще не отошел настолько далеко, чтобы граждане могли чувствовать себя достаточно безопасно. Он ведет артиллерийский огонь по освобожденным населенным пунктам Харьковской области. Кроме того, все села и города нужно зачищать от оккупантов, разминировать, и только потом можно будет возвращаться.

Циркуны – это сплошное военное преступление

В Циркунах, которые были под российской оккупацией, серьезные проблемы. Оккупанты уничтожили много частных домов, админзданий, школ. На улицах лежат трупы гражданских.

«Оккупанты даже не забрали собственных солдат. Они лежат на улицах, в частных домах и т.д. Еще очень много предстоит сделать, чтобы все там убрать», – отметил Олег Синегубов.

Напомним, недавно Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковщине. Украинские военные уже освободили ряд населенных пунктов. 7 мая удалось выбить россиян из Циркунов, которые находились в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения.

Россияне оказались не готовыми к контрнаступлению украинской армии. Им пришлось взорвать три моста вблизи Циркунов и Русских Тишков. Так они выиграли немного времени.

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