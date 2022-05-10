Ученые нашли медузу, похожую на красную летающую тарелку 10.05.2022, 14:11

Видеофакт.

Обнаруженная учеными в заливе Монтерей медуза составляет около 13 см в диаметре и может иметь от 26 до 39 щупалец. Как и 10 известных видов рода Atolla, A. reynoldsi имеет канавку вокруг зонтика, что придает ей форму короны. Данная медуза может являться самым крупным из видов Atolla, пишет сайт gismeteo.

В отличие от известных видов, у нее нет удлиненного щупальца, которое тянется за телом. Медузы пользуются этим придатком для ловли добычи — ракообразных и мелких обитателей полуночной зоны — лишенной света области на глубине от 1 до 4 тысяч метров.

Команда проанализировала видео, снятые в этой зоне залива в 2006–2021 годах. На них они заметили корончатых медуз без щупальца — предположительно, это три новых вида, но пока данных недостаточно.

Исследователи окончательно идентифицировали лишь один вид. Было изучено 10 образцов, и выяснилось, что вид молекулярно и морфологически отличен от других, пока его обнаружили только в этом заливе.

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