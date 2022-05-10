Перелом уже произошел, теперь начнется отступление РФ Андрей Зубов

10.05.2022, 14:13

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Андрей Зубов

Путин неуклюже оправдывался на параде.

Он думал, что будет, как в Австрии в марте 1938 года, а получилось, как в Беларуси, Украине, России в 1941 – 1944 годах. И приближается 1945 год.

С 77-й годовщиной разгрома германского тоталитаризма во всем мире и с триумфом либеральной демократии в западной половине Европы, дорогие друзья!

Восточная Европа ждала этого триумфа еще 45 лет. И дождалась. Мы ждем до сих пор. Но время близко.

Ведь ожидания нового аншлюса не сбылись на этот раз. И парад в Москве прошел на минорной ноте. Путин скорее оправдывался, чем торжествовал, как торжествовал он весной 2014-го.

И буква "Z" так и не появилась ни в небе, ни на танках, и ни о каких успехах на поле боя объявлено не было, и война не объявлена, и мобилизация.

Мне кажется, перелом уже произошел в этот самый день 9 мая 2022. Перелом в умах кремлевских "ястребов". Теперь начнется отступление и дипломатическое, и военное. Поначалу осторожное, потом – все более стремительное. Запомним этот день.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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