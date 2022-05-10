Под Харьковом оккупанты бежали, не дожидаясь прямого столкновения с бойцами ВСУ 7 10.05.2022, 14:47

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Войска РФ бросили своих пособников из «ЛДНР».

В результате контрудара ВСУ под Харьковом российские оккупационные войска на некоторых участках бежали не дожидаясь прямого столкновения с украинскими защитниками.

Об этом бывший главарь донецких боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) пишет в своем Telegram.

Российский террорист жалуется на слабую организацию обороны рубежей рашистов, в результате чего ВСУ освобождают новые районы.

"Завершился отход укомплектованных сплошь плохо вооруженными резервистами частей "ЛДНР" и подразделений Росгвардии на новые позиции, значительно удаленные от Харькова по сравнению с прежними", — написал он.

Он уточнил, что подразделения "ЛДНР" несут значительные потери в живой силе, при этом пополняются необученными, неопытными и плохо вооруженными орками.

По данным российского террориста, войска РФ бросают своих пособников в освобожденных населенных пунктах.

"Начались репрессии против местных чиновников и активистов, имевших мужество сотрудничать с российскими военным властями и не имевших достаточно времени или возможности, чтобы отступить вместе с ними", — добавил Гиркин.

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