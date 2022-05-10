Стало известно, где в Минске не будет электричества на этой неделе 10.05.2022, 14:59

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Плановые отключения электричества в Минске — уже почти традиция. Стало известно, кому не повезет на этой неделе: в рабочие дни с 10 по 14 мая. Актуальный график опубликован на сайте Минскэнерго. Свет обычно отключают на время с 9 утра до 5 вечера. Где-то раньше, где-то позже, пишет onliner.by.

Жители других регионов могут узнать о дате, времени и причине отключения электроэнергии в своем доме на сайтах «Облэнерго».

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