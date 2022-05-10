Вот его и понесло 11 Виталий Цыганков

10.05.2022, 15:17

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Лукашенко уже не «переобуется».

«Оставьте нас в покое!» Это, пожалуй, один из основных тезисов Лукашенко во время речи. «Не мешайте нам пытать собственных граждан, уничтожать все живое, воровать выборы и дербанить страну».

«Тезис не новый. Но сегодня Лукашенко, выступил, пожалуй, с наиболее агрессивной антизападной речью за все время своего правления.

Не исключаю, что его разъярило недавнее заявление лидеров большой семерки — «Мы приложим все усилия, чтобы привлечь президента Путина и архитекторов и сообщников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом».

Представьте себе, несколько недель он всем доказывает, что «это не я», что Беларусь ни при чем к агрессии, в недавнем интервью Associated Press был миролюбивее Чемберлена в Мюнхене — а его за это все равно на одну скамейку с Путиным.

Люди уже начали обсуждать, не начинает ли Лукашенко «переобуваться» (что я, например, считаю, абсолютно стратегически невозможным, он уже никогда не «переобуется») — а тут «привлечь к ответственности».

Вот его и понесло — «лицемеры, мерзавцы», «где послы?»

И так прикольно, когда он в своей речи обращается к «народам Запада», потому что «ваши власти не скажут вам истинной правды». Вполне логично для лектора общества «Знание», который в Лукашенко никуда не делся».

Виталий Цыганков, «Фейсбук»

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