«Каждый день мы просыпаемся с надеждой, что Путин застрелится у себя в бункере» 6 10.05.2022, 15:24

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Наказание для банды и ее главаря может быть только одно.

В интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, каким должно быть наказание для российского президента Владимира Путина за военные преступления против Украины и ее граждан.

"Наказание одно [для Путина и его банды] – чтобы этих граждан больше не было. Когда я новое что-то слышу, о чем мне рассказывают наши граждане, я все время задумываюсь: есть Господь, так почему же он держит на земле таких людей, как Путин? И каждый день мы просыпаемся и думаем: пускай сегодня будет тот день, когда Путин застрелится у себя в бункере, как это сделал Адольф Гитлер. Этого не происходит. Но мы все равно каждый день ждем, что, может быть, именно сегодня этот день наступит или какое-то окружение с ним рассчитается", – сказала Денисова.

По ее словам, необходимо сделать жизнь людей из окружения Путина невыносимой, чтобы они захотели избавиться от него.

"Давление, санкции для Российской Федерации должны касаться в первую очередь самых близких – тех людей, которые хорошо живут, потому что есть Путин. Надо, чтобы они жили очень плохо, чтобы они были договороспособными и могли договариваться, что с ними будет, когда они порешат этого Путина. Этого человека просто не должно быть", – подчеркнула омбудсмен.

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