Археологи обнаружили в Италии странные статуи гигантов 10.05.2022, 15:32

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Ученые до сих пор точно не знают, какой цели они служили.

В некрополе железного века Монте-Прама были обнаружены торсы двух статуй боксеров, сообщило министерство культуры Италии. Обнаженные торсы и другие фрагменты были идентифицированы как боксеры из-за щита, обвивающего их тела, и похожи на две другие скульптуры, обнаруженные в нескольких метрах в 2014 году и сейчас выставленные в местном музее, сообщили в министерстве.

Об этом пишет Arkeo News.

Министр культуры Дарио Франческини также выразил свое волнение, напомнив, что открытие произошло немногим менее года спустя после создания фонда, в который вошли министерство культуры, городской совет Кабраса и региональное правительство Сардинии.

«Это исключительное открытие, и за ним последуют другие», — прокомментировал он.

Археологи, работавшие в южной части обширного некрополя, впервые обнаруженного в 1974 году местными фермерами, также обнаружили продолжение погребальной дороги с севера на юг, вдоль которой были обнаружены гробницы, датируемые примерно между 950 г. до н.э. и 730 г. до н.э. до н.э

Считается, что это место было частью нурагической цивилизации, правившей Сардинией на протяжении столетий, начиная с бронзового века . Люди возвели загадочные каменные башни, известные как «нураги», которые до сих пор можно увидеть в сельской местности Сардинии и чье первоначальное назначение неясно.

В то время как мелкие и средние фрагменты документируются и извлекаются из земли, «двум большим и тяжелым блокам торсов потребуется время, чтобы освободиться от окружающего их осадка и подготовиться к безопасному извлечению», — заявили в министерстве культуры. суперинтендант южной Сардинии Моника Сточино.

Министерство культуры Италии показывает вид сбоку с востока на участок раскопок с двумя торсами статуй «боксеров типа Кавалупо» на археологических раскопках Монте-Прама в Кабрасе, запад центральной части Сардинии, Италия.

Тщательный осмотр, очистка и удаление двух больших торсов, что потребует времени из-за особой хрупкости известняка, из которого они вылеплены, несомненно, дадут новые элементы исследования.

Тысячи фрагментов и крупных частей из Монте-Прама, обнаруженных за десятилетия, были повторно собраны в около двух десятков статуй, каждая высотой более 2 метров (6,56 футов), которые были идентифицированы как воины, лучники или боксеры.

Археологи до сих пор точно не знают, что представляют собой статуи и какой цели они служили.

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