Стало известно о судьбе украденного Россией украинского зерна 4 10.05.2022, 15:39

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С начала войны с оккупированных территорий в РФ и Крым было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.

Продолжается вывоз оккупантами похищенного в Украине продовольствия на территорию РФ и оккупированного Крыма. Сейчас часть украденного урожая находится в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В родах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в РФ. Из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны-оккупированный Крым.

В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе.

1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей - свекла, картофель, капуста.

Сейчас известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для дальнейшей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.

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