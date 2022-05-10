Путин обрушил свою ненависть на Одессу 2 Леонид Невзлин

10.05.2022, 15:48

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Леонид Невзлин

Из всех не неприфронтовых городов сейчас ее бомбят особенно яростно.

Я понимаю, что порт. Но дело не только в этом. Этот параноик ненавидит свободных людей и свободные города. А Одесса - и есть символ свободы, вольный город. Город-космополит в самом прекрасном смысле этого слова.

Можно бесконечно перечислять, какой уголок в каждом еврейском, украинском, русском сердцах занимает Одесса, какое огромное историческое и культурное значение несет в себе.

Очень страшно за Одессу. Ведь эта жемчужина у моря особенно болезненно обманула чудовище в его ожиданиях. В ожиданиях, что русскоязычная Одесса уж точно встретит его с распростертыми объятиями. Но вольные люди вольных городов хотят быть свободными вне зависимости от языка, на котором говорят. И сейчас, когда крыса загнана в угол своими бесконечными самообманами и ошибками, когда, похоже, плана выхода из войны у крысы нет, страшно особенно.

«Вот такое настоящее отношение России к Европе», - сказал вчера президент Зеленский о ракетном ударе во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля, который посетил Одессу в День Европы.

Да, такое отношение Путина не только к Европе, ко всему свободному миру. К нашим ценностям, к нашей общей культуре и истории, к нашим таким разным культурам и историям.

Это мелкое, серое, ограниченное существо никогда не вползет наверх по Потемкинской (или Приморской, кому как нравится) лестнице. Мужества тебе, любимый город!

Леонид Невзлин, Telegram

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