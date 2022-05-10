Банки вводят очередные новшества по валюте 10.05.2022, 15:52

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Что изменилось в банковской сфере Беларуси?

Банки вводят очередные изменения, которые касаются валюты. К примеру, «Технобанк» сегодня объявил, что увеличил лимиты на снятие с карточек наличных долларов и евро. «Белагропромбанк» ввел запрет на переводы денег из-за рубежа на свои рублевые карты Visa и Mastercard, а «МТБанк» поднял лимит по рублевым карточкам на покупку валюты. Некоторые финучреждения тем временем снижают процентные ставки по вкладам в долларах и евро. Журналисты zerkalo.io собрали подборку валютных изменений от белорусских банков.

Банки вводят новшества по операциям с карточками

«Технобанк» 10 мая объявил, что увеличивает лимиты на выдачу валюты по карточкам. Теперь клиентам можно снять до 1500 доллары и 500 евро в сутки. Ранее суточные ограничения на такие операции составляли 500 долларов и 100 евро соответственно.

«Технобанк» продолжает полноценное обслуживание банковских платежных карточек на территории страны. Клиентам, держателям карточек банка, доступны все финансовые операций — пополнение карточек в любой валюте счета, снятие наличных средств в банкоматах и кассах банка, безналичные расходные операции, переводы между карточками банка", — уточняют в банке.

Также «Технобанк» до 1 сентября не будет взимать комиссию за ежемесячное обслуживание платежных карт. «Данные условия распространяются как на действующие, так и на новые карточки Visa и Мastercard», — сообщает финучреждение.

«Белагропромбанк» с 6 мая ввел временное ограничение на пополнения из-за границы своих рублевых карточек Visa и Mastercard. В контакт-центре банка пояснили, что речь про переводы из-за границы рубежа рублевых карт.

С 6 мая «БНБ-Банк» возобновил возможность снимать наличных в банкоматах, терминалах, кассах, пунктах обмена валют с карточек иностранных банков. Но в банке предупреждают, что за снятие наличных белорусских рублей или валюты в кассах и пунктах обмена валют «БНБ-Банка» с карточек иностранных банков или других банков Беларуси взимается комиссия 5% от суммы операции.

«МТБанк» с 4 мая увеличил до 10 тысяч рублей в сутки лимит по рублевым карточкам на покупку валюты. Ранее он составлял 3 тысячи рублей. До 10 тысяч рублей в сутки также подняли «потолок» на пополнение рублями валютных карточек (исключение — валютные карты по тарифному плану Visa Gold).

«В настоящее турбулентное время мы понимаем, что вопросы доступности операций, средств, международных расчетов остаются наиболее актуальными. МТБанк расширяет возможности для своих клиентов в части проведения платежей и совершения валютно-обменных операций», — уточнили в банке.

В банке уточняют, что эти ограничения не касаются операций по картам за границей.

Как банки пересматривают ставки по вкладам

Ставки по многим вкладам снизил «ВТБ Банк (Беларусь)». В финучреждении поясняют это решение «динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физлиц». Так, с 29 апреля «ВТБ Банк (Беларусь)» снизил процентные ставки по безотзывным депозитам «Окно возможностей» и «ВТБ-Enter» (в белорусских рублях и валюте), «Дуэт» и «Подушка безопасности» (в долларах), «Гостеприимный» (в белорусских рублях). «Снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 0,8 до 2,9 процентных пункта», — уточняют в банке.

С 6 мая «ВТБ Банк (Беларусь)» пересмотрел процентную ставку по срочным безотзывным депозитам физлиц «ВТБ-Enter» в долларах и евро на срок 275 дней, теперь она составляет 7% годовых. Депозиты в российских рублях на сроки 190 дней, 275 дней и 3 года с этого числа держится на уровне 20,9%, 21,2%, 15,1% годовых соответственно.

«Технобанк» с 22 апреля снизил процентные ставки по вкладам физлиц в долларах и евро. К примеру, по долларовым депозитам «Соло» на 35 дней ставка стала 5% годовых, «Отличный» на 367 дней — 6,8%, «ТРИумф» на 95 дней — 6,2%. По вкладам в евро с одноименными названиями процентные ставки стали 4,8%, 6,5% и 6,2% годовых соответственно.

Какие еще новшества ввели банки по вкладам

«Банк Решение» с 23 апреля приостановил дополнительные взносы по безотзывным вкладам в валюте сроком на 7 месяцев.

«Банк БелВЭБ» с 19 мая изменит для физлиц условия срочным вкладов, по ним начнет действовать автоматическое продление сроков действия договоров. Разумеется, если от клиента не поступит заявление на возврат денег по окончанию срока действия договора. В таком случае банк будет автоматически продлевать депозит, процентная ставка сохранится при этом на прежнем уровне.

«Вкладчик имеет право на досрочный возврат вклада в течение десяти рабочих дней с даты его продления», — уточняют в «Банк БелВЭБ».

«Технобанк» расширил список партнеров по рассрочке, к программе подключились мебельный магазин «BUTMABEL» и туристическое агентство «GOLDFOXTRAVEL».

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