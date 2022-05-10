Минск заявил о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной 14 10.05.2022, 16:03

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Также на границы с ЕС выдвинуты батальонно-тактические группы.

После совещания с Лукашенко Минобороны заявило о старте второго этапа проверки сил реагирования армии.

«В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование.

Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

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