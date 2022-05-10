Недовольство в Кремле растет: военный эксперт высказался о расколе в РФ и болезни Путина 1 10.05.2022, 16:28

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Переворот в России из-за войны в Украине вполне реален.

Военный эксперт Олег Жданов считает вполне реальным переворот в России из-за войны в Украине.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на соответствующий вопрос.

"Чем дальше – тем больше вероятность такого события. Чем дальше – тем больше действуют санкции. Окружение Путина осознает, что связи с Западом разрываются – экономические, финансовые, политические. Они оказываются в глухой изоляции. Некоторые, возможно, уже начинают подсчитывать убытки. Поэтому, думаю, что недовольство там, в верхушке, растет", – отметил он.

"Путин ранее говорил, что все оргвыводы будет делать после войны. Однако он уже делает эти оргвыводы. Есть информация, что он отстранил Герасимова (начальник Генштаба вооруженных сил РФ) от командования "спецоперацией" в Украине. Тот, кто сейчас будет возглавлять эту так называемую "спецоперацию", будет пытаться сесть в кресло Герасимова. ФСБ пытается переложить вину за провал на министерство обороны России. А министерство обороны пытается перевести вину на ФСБ", – добавил Жданов.

При этом эксперт спрогнозировал, что будет, если президент РФ Путин ляжет на операцию:

"На тот период управление страной перейдет к Патрушеву (секретарь Совбеза РФ). А соблазн – это один из величайших человеческих пороков. А вдруг Путин после этой операции не проснется? Или сердце не выдержит?...".

По словам Жданова, о том, что врачи настаивают Путину на неотложном хирургическом вмешательстве, уже говорит чуть ли не весь мир: "Когда-то Путин пользовался услугами израильских врачей. Израильские специалисты подтверждают информацию о том, что у него онкология".

Ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что у Путина серьезные онкологические заболевания.

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