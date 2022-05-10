У «Беларуськалия» заканчиваются деньги 9 10.05.2022, 16:59

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Руководители предприятия скрывают правду от своих работников.

В условиях санкций у ОАО «Беларуськалий» заканчиваются деньги, пишет телеграм-канал «БОР».

На предприятии введена экономия, оборудования закупается в разы меньше. Модернизации действующего оборудования в этом году в планы закупок не было внесено, запасные части покупаются на 50% меньше, а то, что закупается, является китайским аналогом.

С апреля всех работников предприятия обязали идти на вынужденный простой с сохранением 2/3 заработной платы на 5 дней в месяце. Некоторые подразделения пишут заявления больше чем на 5 дней.

Большинство работников ОАО «Беларуськалий» задаются резонным вопросом: «что будет дальше и как жить?».

«Для понимания картины в целом и предотвращения краха и упадка предприятия в будущем нам всем просто необходимо знать, что происходит сейчас. Руководители предприятия скрывают правду от своих работников.

Поэтому каждый, кто имеет отношение к Белкалию, может помочь своему предприятию. Давайте вместе бороться за правду. Давайте вместе привлекать к ответственности руководство за бесхозяйственность и неумение управлять предприятием. Наше главное оружие — это информация.

Присылайте любую информацию о ситуации на предприятии, придавайте огласке нарушения, махинации и коррупцию. Мы сможем отстоять свои заводы и фабрики!», — пишет Telegram-канал.

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