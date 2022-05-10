«Перец невероятно дорогой. Его можно дарить вместо цветов» 1 10.05.2022, 17:15

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Как белорусы почувствовали на себе кризис.

Белорусские власти не раз выходили в публичное пространство с мотивирующими заявлениями: дескать, санкции нам ни по чем. А что ощущают те, к кому адресованы эти утешительные слова? Журналисты «Белсата» спросили у белорусов, почувствовали ли они кризисные явления.

Медик: «Глядишь, к осени в самом деле придется питаться с личного подворья»

У Василия, который совмещает работу в государственном медучреждении и частном медцентре Минска, родители живут неподалеку от Минска.

Врач говорит, что последние годы старался помогать матери и отцу продуктами, бытовой химией, средствами гигиены и при этом категорически запрещал сажать картошку, распахивать огород, ставить парники. Буквально с калькулятором объяснял, дескать, не имеет экономического смысла: купить в магазине дешевле, чем тратить столько сил на уход.

– И что в итоге? – задается вопросом мужчина. – Являясь квалифицированным специалистом, вместе с братом, который также добился определенного успеха, едем на родительский участок, чтобы потратить майские выходные не на шашлыки, а на сельскохозяйственные работы.

Как говорит медик, в этот раз он не смог найти аргументов, чтобы убедить близких в том, что выращивать овощи на огороде нецелесообразно: «Слишком много переменных. А к осени, по словам экономистов, кризис вовсю разгорится».

Погрузившись в процесс покупки семенного картофеля, пленки для парника, укрывочного материала, Василий обнаружил, что кошелек сильно истощился. «А еще нужно договориться с трактористом, купить удобрения и завезти все это добро. С учетом того, что топливо дорожает каждую неделю, становится совсем грустно», – добавляет мужчина.

Он замечает, что в этом году бросается в глаза состояние дорожного полотна не только в отдалении от Минска, но и в самой столице: ямы латают, но не так активно, как раньше. А прошлогодняя разметка, по его словам, выглядит особенно унылой.

Медик дополняет, что в частном центре поток посетителей заметно снизился. По его мнению, люди стали экономить на здоровье, отправляясь в госполиклиники. «Глядишь, к осени в самом деле придется питаться с личного подворья. А родителей благодарить за то, что весной уговорили заняться сельхозработами», – говорит врач, намекая на возможное снижение дохода.

Сотрудник строительной фирмы: «Коттеджные поселки и модные кварталы пустеют»

Одним из маркеров кризисной ситуации является поведение покупателей и спрос на строительном рынке. Один из наших собеседников по имени Евгений работает в минской фирме, которая специализируется на отделочных работах.

– Если смотреть на строительный рынок, то на первый взгляд ничего не изменилось, – замечает Евгений. – Народ ходит, выбирает и что-то даже покупает.

Однако поставщики компании замечают негативные тенденции. В частности, они ссылаются на введенный в начале апреля запрет движения белорусских и российских фур по территории Евросоюза. Это уже сказалось на ассортименте, который существенно снизился.

– Хотели купить немецкий ламинат, но на складах все запасы размели, – приводит пример Евгений. – Пришлось выбирать российского производства, а это совсем другое качество.

Он считает, что дальше ситуация будет усугубляться и скажется на других отделочных товарах, которые пока есть в наличии.

– После начала войны в Украине люди стали ловить момент. Тот, кто планировал ремонт, закупался стройматериалами. И это, как оказалось, был правильный выбор. Доллар прыгнул – цены подросли. Доллар отскочил – цены остались…

По оценкам Евгения, цены выросли в среднем на 20%, а продажи упали.

– Другой негативный момент связан с тем, что люди отказываются делать ремонт, – рассказывает Евгений. – Наша компания столкнулась уже с двумя такими случаями. В обоих владельцы квартир не смогли вывести деньги в России.

Еще одно наблюдение Евгения касается объектов недвижимости, которые находятся на обслуживании фирмы.

– По роду деятельности часто приходится бывать в коттеджных поселках и модных кварталах, – отмечает сотрудник строительной фирмы. – Некоторые дома и квартиры опустели. Несколько наших клиентов в данный момент находятся за границей. Судя по жировкам и прочей корреспонденции в почтовых ящиках, так поступили не только они.

Менеджер: «Мой оклад не пересматривали, потому что были хорошие времена. А сейчас все изменилось»

38-летний Виталий, который живет в Минске, работает в успешной компании. Его зарплата привязана к долларовому эквиваленту, и казалось бы, скачки курсов валют не должны сказаться на доходах. Однако не все так просто.

– Деятельность фирмы напрямую зависит от покупательской способности населения, – рассказывает мужчина. – А она за последние месяцы довольно сильно снизилась. По итогам марта прибыль упала на четверть.

Сотрудникам объявили, что зарплату они получат по курсу, который определило руководство компании. Он был ниже рыночного. Но поскольку белорусский рубль постоянно укреплялся, то ко дню выплаты зарплаты разница оказалась не такой существенной.

– Нельзя сказать, что это была новая мера, – отмечает менеджер. – В прошлые кризисы предпринимались аналогичные шаги. А через пару месяцев их отменяли, и все возвращалось на свои места.

Особенностью нынешней ситуации стало то, что белорусский рубль на данный момент занял прочные позиции. Фиксация курса на уровне выше рыночного стала невыгодной для компании.

– Поэтому нам превентивно объявили, что с мая многие сотрудники получат меньшую зарплату в долларовом эквиваленте, – продолжает Виталий. – Мне, например, напрямую сказали, что мой оклад один из самых высоких в отделе, и раньше его не пересматривали, потому что были хорошие времена. А сейчас все изменилось.

Но и это не все. Некоторым сотрудникам фирмы не продлевают трудовые контракты. Примерно 10% коллег менеджера, по его словам, в ближайшее время лишатся работы.

С одной стороны, по мнению Виталия, это оздоровление кадрового состава и снижение расходов. С другой – есть обоснованные опасения: кто может гарантировать, что «оптимизация» не будет продолжена?

Он прогнозирует снижение доходов компании и не исключает ее банкротства или закрытия. Впервые за последние годы мужчина стал просматривать вакансии. И решил записаться на IT-курсы.

По данным Белстата, инфляция в первом квартале этого года составила 9,4% (за апрель еще не обнародовали статистику). При этом годовая инфляция в марте ускорилась до 15,9% к аналогичному месяцу прошлого года.

Пара, владеющая семейным бизнесом: «Наша продуктовая корзина подорожала на 20-30%»

Обеспеченные люди, как считается, кризисы замечают в меньшей степени, во всяком случае на бытовом уровне. Однако пример Валерия и Надежды, у которых семейный бизнес, говорит об обратном. Продуктовая корзина живущей в Минске пары с достатком выше среднего сильно подорожала, а некоторые продукты исчезли из рациона, или же их заменили белорусские и российские аналоги.

– По моим ощущениям, ценник увеличился на 20-30%, – делится наблюдениями Надежда. – Стоимость белорусских продуктов практически не изменилась. Цены на них явно сдерживают. Но пропал, например, итальянский бекон по 12 рублей за упаковку. Появился российский и белорусский, качество другое, а цена та же.

В целом, как замечает собеседница, происходит интенсивное замещение мясной продукции товарами из РФ.

– Стоимость фруктов и овощей сильно зависит от сезона, – признает Надежда. – Но в этот раз цены как-то резко подскочили. Особенно заметно по стоимости помидоров. Те, что имеют хоть какой-то вкус томатов, стоят от 8 рублей за килограмм. Получше – не менее 12 рублей. Азербайджанские – от 25 рублей и выше. А испанских, марокканских, турецких вовсе нет.

По словам минчанки, огурцы стоят 6,5 рубля и выше. Недавно на Комаровском рынке салат и 100 граммов лука обошлись ей в 7 рублей. Хотя такой же пучок еще пару месяцев назад стоил 4-5 рублей.

– Перец невероятно дорогой, – замечает Надежда. – Теперь с ним можно ходить на день рождения и дарить вместо цветов. За один килограмм просят 15-25 рублей.

Итальянского/французского сыра в магазинах почти нет. Если удается найти камамбер или бри, то стоимость начинается от 18 рублей за 100 граммов. Похожая ситуация с испанскими колбасами. Зато прилавки заполнили аналоги из Беларуси и России.

– Рыба вообще больная тема, – вздыхает собеседница. – Форель или семгу раньше покупали по 42 рубля за килограмм, а теперь она стоит на 50% дороже. Дорада – 26-28 рублей за килограмм (было – 20 рублей).

– Я пью пиво ирландского бренда, – подключается к разговору Валерий. – Пару месяцев назад поллитровая банка обходилась в 5 рублей 25 копеек. А теперь – в 9 рублей с лишним. Итальянское столовое вино покупал по 25 рублей за бутылку. Сейчас – по 43 рубля. Рибай от российского производителя обходится в 100 рублей за килограмм. Хотя продукция такого качества (сравнивать с аргентинской говядиной неуместно), по моему мнению, должна стоить втрое дешевле. Еще заметил, что подорожал немецкий и швейцарский шоколад: сейчас он стоит по 9-10 рублей за плитку.

Мужчина сетует, что из официальной продажи пропали стики для систем нагревания табака, на которые распространяются санкции. На черном рынке купить блок (200 стиков) можно, но значительно дороже, чем раньше, – за 26 долларов. Хватает его примерно на десять дней.

Также он обращает внимание, что в ближайшем от офиса кафе подорожало обеденное меню. За первое, второе и компот счет раньше составлял 9,5 рубля. Теперь комплекс стоит 13,5 рубля.

Семейная пара делает вывод, что катастрофы не произошло, но продукты верхнего ценового сегмента исчезли из продажи или сильно подорожали.