Россию планируют навсегда исключить из международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» 6 10.05.2022, 17:23

2,340

Ранее россиян лишили права участия в «Евровидении».

Представительницам РФ хотят навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщила президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова в Instagram, пишет focus.ua.

По словам женщины, она уже сообщила об инициативе украинцев руководству Miss Universe.

"Мы уверены, что наши партнеры с "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит большое количество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой", — отметила глава "Мисс Украина Вселенная".

В частности, Анна Филимонова призналась, что президент "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину, а сама организация всячески помогает Украине — как материально, так и информационно.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине", — говорится на странице "Мисс Украина Вселенная".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».