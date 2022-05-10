Лукашенко рассчитывает оставить у себя российские С-400 и «Искандеры»22
- 10.05.2022, 17:29
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Диктатор заявил, что они «будут из Минска видеть Берлин».
Лукашенко заявил, что рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер».
«Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо», — сказал он.
Также диктатор заявил о том, что собирается купить у РФ ракетные комплексы «Искандер».