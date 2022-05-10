Почему Россия выводит войска из Сирии и что это изменит 4 Игорь Семиволос, «Новое время»

10.05.2022, 17:36

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То, о чем можно было говорить в марте только как о вероятности, в мае становится уже очевидным.

Есть две причины, почему РФ вывела из Сирии своих военных.

Первая — на поверхности — россияне нуждаются в резервах на войну в Украине. Потому ищут, где их взять. В конце концов, обратили внимание на Сирию. Это ожидаемый ход. Ибо уже давно на территории Украины воюют представители так называемых частных армий. Того же самого ЧВК Вагнера. А «вагнеровцы» являются одной из составляющих российского колониализма в странах Африки и Ближнего Востока.

Вторая причина — более скрытая. Для Путина сирийская история — это была часть важной операции по преодолению изоляции, которая началась после 2014 года. Он считал, что благодаря своим успешным действиям в Сирии он сможет снова вернуться в большую политику. В известной степени ему это удалось. Теперь этот довод теряет смысл. По мнению Путина, не следует тратить ресурсы для поддержания сирийской истории. А присутствующих там сил — иранцы, местные асадиты — по версии Москвы, хватит, чтобы держать ситуацию под контролем. Тем более что другие страны скорее не готовы, чем готовы выступать против режима Башара Асада. Отметим, что сам Асад начал налаживать отношения со странами Персидского залива, объявил амнистию — это шаги по снижению эскалации. Считается, что конфликт в Сирии уже выгорел. Сил, готовых полноценно вести войну, не хватает.

Есть еще и третья причина. Поддержание даже этого российского контингента в Сирии из-за войны войны в Украине, закрытия Босфора для военных кораблей, закрытия неба над Турцией для военных самолетов крайне затруднено. Это также объясняет, почему Россия наконец-то приняла такое решение.

Что касается дальнейшей судьбы российского военного присутствия в Сирии. Думаю, что морские базы, воздушную базу они сохранят. Для России Сирия будет оставаться одним из ключевых достояний. Это форпост. Они сохранят свою ПВО — С-400, стоящую на базе Хмеймим. В этом смысле мало что изменится. Какова дальнейшая судьба и такого присутствия? Это будет зависеть от войны в Украине.

Вообще, если наблюдать за происходящим с 24 февраля, то можно увидеть, как меняется ситуация на Ближнем Востоке. Казалось, как война в Украине может влиять на эти страны? Но мы видим, что влияет. В самом Иране ситуация по войне неоднозначна. Израиль колеблется. Там уже достаточно влиятельная группа, которая предлагает пересмотреть политику, которую в свое время проводил Беньямин Нетаньяху и подхватило нынешнее правительство в отношениях с Москвой.

А Иран сейчас усилил свои позиции. Визит в Иран Башара Асада и подтверждение союзнических отношений — в этом смысле можно говорить, что Иран дождался того момента, когда труп Москвы — его врага — проплывет мимо него. Я объясню здесь, почему Москва — враг Ирана. Между ними очень сложные отношения. Иранцы очень недолюбливали московитов из-за того, что иранцы делали очень многое в этой войне. Фактически иранцы выиграли войну в Сирии. Но лавры победителя забрали себе московиты. И это было постоянное скрытое раздражение между этими двумя союзниками. И теперь Иран банкирует. Он, по сути, избавился от Москвы, и может проводить ту политику, которую желает. Более того, это уже будет заслуга Ирана и Иран может выступать ключевым переговорщиком по сирийскому вопросу с другими странами. Мы можем даже говорить о том, что как бы там россияне и иранцы ни выступали одним фронтом, в Иране к России относятся плохо. На это есть исторические и идеологические причины.

События развиваются динамично. То, о чем можно было говорить в марте только как о вероятности, в мае становится уже очевидным. А что может произойти летом? Где будут находиться те игроки, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке? Какую историю они будут рассказывать? Все меняется, и Украина здесь является важным фактором. Она субъектна. В экспертной среде на Ближнем Востоке (это еще не мейнстрим, но все же) раздаются предложения присматриваться к Украине как к будущему главному игроку в Восточной Европе и потому уже показывать, что они на стороне Украины, а не создавать ей проблемы.

В зависимости от того, как будут разворачиваться события в Украине, будет меняться и ситуация на Ближнем Востоке. Вывод российских войск из Сирии — это первые признаки и последствия тех драматических изменений, которые произошли за 2,5 месяца войны в Украине.

Игорь Семиволос, «Новое время»

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