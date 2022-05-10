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Сотни человек призовут на сборы территориальных войск в двух районах Беларуси

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  • 10.05.2022, 17:50
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Сотни человек призовут на сборы территориальных войск в двух районах Беларуси

С 10 мая исполкомам этих областей поручено сформировать войска территориальной обороны.

Из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек в Кобринском и Лидском районах. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.

— Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению, — говорится в сообщении Минобороны Республики Беларусь.

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