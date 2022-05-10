Украина решила прекратить транзит газа через оккупированную территорию 5 10.05.2022, 17:52

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Через нее проходила почти треть транзита в Европу.

Оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области в связи с потерей контроля над компрессорной станцией Новопсков. Через нее проходила почти треть транзита в Европу, сообщается на сайте ОГТСУ.

С 7 часов утра 11 мая 2022 прием газа в газотранспортной системы Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет.

Компания заявила, что потеря контроля над объектами газотранспортной системы является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), что делает невозможным исполнение обязательств на "Сохрановке" и приграничной компрессорной станции "Новопсков".

Оккупационные силы вмешиваются в технологические процессы на КС "Новопсков", меняют режимы работы и, в том числе, несанкционированно отбирают газ транзитного потока, говорится в сообщении.

ОГТСУ готова перенести недоступные мощности на вторую физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории Сумской области.

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