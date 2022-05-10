Бывший «вагнеровец» признал неудачи русских в Украине: они не сталкивались с настоящей армией 5 10.05.2022, 17:55

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В предыдущие годы россияне никогда не сталкивались напрямую с могущественным противником.

Неспособность российских военных захватить Киев была неизбежна, поскольку в предыдущие годы русские никогда не сталкивались напрямую с могущественным противником.

Об этом Reuters рассказал бывший наемник ЧВК "Вагнера" Марат Габидуллин.

Мужчина воевал в Сирии, но покинул ЧВК в 2019 году. За несколько месяцев до вторжения в Украину Марата снова позвали воевать, но он отказался.

Отказ русский наемник объяснил отчасти потому, что знал, что российские силы не справляются со своей задачей.

"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал Габидуллин.

По его словам, русские были готовы увидеть "разношерстных ополченцев", а не бороться с хорошо обученными регулярными войсками.

"Я сказал им: "Ребята, это ошибка… Воевать с Украиной – совсем другое дело", – добавил Габидуллин, сравнивая войну в Украине и Сирии.

По его мнению, Вооруженные силы России за время боев в Сирии не научились воевать по-настоящему.

Габидуллин добавил, что, хотя он и знал о предстоящем вторжении России в Украину, он не ожидал, что оно будет в таких масштабах.

В настоящее время бывший "вагнеровец" занимается изданием своей книги об опыте в ЧВК "Вагнера" во Франции.

Он принимал участие в одних из самых кровопролитных сирийских столкновений в провинции Дейр-эз-Зор, в Гуте и близ древнего города Пальмира. Габидуллин был тяжело ранен в 2016 году, когда за его спиной взорвалась граната во время боя в горах недалеко от Латакии.

Неделю россиянин провел в коме и три месяца – в больнице, где ему сделали операцию по удалению одной почки и нескольких кишок. Агентство Reuters независимо подтвердило, что он был в группе Вагнера и участвовал в боевых действиях в Сирии.

Правозащитники и правительство Украины обвиняют боевиков "Вагнера" в совершении военных преступлений в Сирии и на востоке Украины с 2014 года.

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