Из-за вторжения российских войск в Украину в Турции гибнут дельфины 10.05.2022, 18:27

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В этом виноват российский флот.

В Черном море у берегов Турции был зафиксирован аномальный рост смертности дельфинов. По мнению ученых, в этом виноват российский флот, передает «Новое время».

Специалисты считают, что вызванное кораблями шумовое загрязнение в северной части моря могло вызвать миграцию морских млекопитающих на юг, где они погибли на мелководье или в рыбацких сетях.

Турецкий фонд морских исследований посчитал общее количество погибших животных. Их оказалось около 80 особей, что организация охарактеризовала как «необычайное увеличение смертности».

Фонд отмечает, что около половины животных имели следы сетей на теле, что говорит о том, что они запутались в снастях, другая половина не имела никаких отметин, а значит, могла пострадать из-за акустического удара.

Председатель Фонда профессор Байрам Озтюрк заявил, что это предположение основано на наблюдениях, однако подтвердить его пока нельзя ввиду отсутствия подобных фактов в прошлом.

«У нас нет доказательств того, к каким последствиям может привести низкочастотный гидролокатор в Черном море, потому что мы никогда не видели столько кораблей и столько шума в течение столь длительного времени, а наука всегда требует доказательств,» — говорит Озтюрк.

Теорию турецкого ученого подтвердили его украинские и болгарские коллеги. Исследователь Национальной академии наук Украины Павел Гольдин считает, что акустическая травма вполне может спровоцировать миграцию животных в более тихие места, где их ждут другие опасности. А Димитар Попов, руководитель проекта болгарской природоохранной организации Зеленые Балканы и вовсе обнаружил подобную тенденцию на черноморском побережье в Болгарии.

По его словам, от присутствия в акватории российского флота пострадала популяция черноморской морской свиньи — редкого млекопитающего, которое и так исчезает ударными темпами из-за браконьерства, эпизоотий, уменьшения кормовой базы.

По мнению ученых, проблему могла бы решить целевая программа по защите морских млекопитающих, которая позволила бы отслеживать применение приборов на судах в акватории Черного и Азовского морей. Специалисты считают, что это позволило бы выяснить, что именно убивает животных и каким конкретно видам опасность грозит в первую очередь.

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