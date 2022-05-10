В Беларуси снова дорожает топливо 1 10.05.2022, 18:33

Это уже 11-е повышение цен на топливо с начала 2022 года.

В Беларуси с 11 мая вырастут розничные цены на топливо, сообщает концерн «Белнефтехим».

«Розничные цены на автомобильное топливо изменяются», — говорится в сообщении.

Розничные цены на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 2,22 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,32 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,54 рубля, ДТ — 2,32 руб.

Напомним, последний раз цены на топливо поднимали 5 мая. Это уже 11-е повышение цен на топливо с начала 2022 года.

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