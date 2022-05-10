Силы обороны Украины освободили четыре села в Харьковской области от россиян 10.05.2022, 18:48

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Освобождены Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Освобождение населенных пунктов Харьковской области продолжили украинские войска. Российских оккупантов выбили из четырех сел в Харьковском и Чугуевском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Вооруженные силы Украины вошли и освободили села Черкасские Тишки и Русские Тишки, входящие в Циркуновскую общину. Также освобождены села Рубежное и Байрак. Они принадлежат к Волчанской городской общине.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – говорится в сообщении.

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