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Разведка США: Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье

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  • 10.05.2022, 19:10
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Разведка США: Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье

Российский диктатор также планирует вести длительную войну в регионе.

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы, заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AFP News Agency.

По словам Хейнс, Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с тем, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

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